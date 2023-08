Wil: Solarium-Kunde muss Busse bezahlen

Viele sprechen die Busse im Wert von 90 Franken an.

Ein News-Scout hat bei einem Solarium in Wil SG geparkt.

Das ist passiert

Das sagt der News-Scout

Beim Parkplatz handelte es sich um den Kundenparkplatz des Solariums in Wil SG. «Ich war 17 Minuten im Solarium, dann habe ich mir gegenüber einen Kebab geholt und bin wieder weggefahren », sagt der News-Scout. Dass er deshalb eine Busse bekommen könnte, hatte er nicht geahnt.

Reklamieren kostet fünf Franken pro Minute

Der News-Scout meldet sich direkt beim Besitzer. «Der hat versucht, mich abzuwimmeln und hat mich anschliessend an die Firma weitergeleitet, die die Bussen ausstellt», sagt der News-Scout. Diese haben aber laut News-Scout nur eine kostenpflichtige Festnetznummer, bei der man fünf Franken pro Minute bezahlen muss. «Das ist für mich völlig unverständlich », sagt er.

Mehrere Bussen verteilt

Das sagt der Inhaber des Solariums

Vor dem Solarium gibt es acht Kundenparkplätze. Für diese bezahlt der Inhaber über tausend Franken Miete pro Monat. Beim gegenüberliegenden Kebabladen hat es drei Parkplätze. Diese seien jeweils durch die Autos der Mitarbeitenden des Lokals sowie durch Lieferfahrzeuge bereits belegt. «Die Leute haben immer auf unseren Parkplätzen geparkt und das, obwohl sie gross angeschrieben sind», so Andy Allenspach Inhaber des Sunworld Solarium. Das Gespräch mit dem Kebabladen habe er gesucht – vergeblich.

Alleine im letzten Monat wurden rund 500 Fremdparkerinnen und Fremdparker gezählt. «Die Überwachung des Parkplatzes wird von einer externen Firma durchgeführt», so Allenspach. Er betreibt in Wil Solarien seit 25 Jahren und hatte bisher nur Top-Bewertungen bei Google. Dies änderte sich aufgrund der Bussen-Situation schlagartig. «Dabei kommen die Bewertungen nicht mal von Kunden des Solariums», so Allenspach.