Wild lebende Katzen in Not: Der Tierschutzverein Romanshorn hilft

So werden wild lebende Katzen gerettet

Um wild lebende Katzen sicher einzufangen, verwenden die Tierschützer verschiedene Methoden, darunter Fangfallen und Wildkameras. Eine Fangfalle, die mit Futter gefüllt ist, lockt die Katze an, während Wildkameras ermöglichen, von zu Hause aus zu beobachten, wann eine Katze in die Falle tappt. «Es ist wichtig, dass die Katze nicht länger als eine Stunde in der Falle gefangen ist», erläutert Rita Krapf, Vizepräsidentin und Zuständige für die Meldestelle des Tierschutzvereins.