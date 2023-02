England: Urinabweisende Farbe an Pferderennen von Cheltenham

Das Pferderennen im britischen Cheltenham zieht jedes Jahr viele Besucherinnen und Besucher an – doch ebenso viele Menschen ignorieren, dass das Urinieren in der Öffentlichkeit verboten ist.

Nun will Cheltenham diese mit urinabweisender Farbe an den Wänden abschrecken.

Bei einem grossen Pferderennen in England treten jeweils viele Wild-Pinkler auf den Plan.

Das Cheltenham Festival ist ein jährlich stattfindendes Pferderennen im Vereinigten Königreich. Es verfügt über ein hohes Preisgeld und zieht jeweils Hunderttausende Menschen an. Das Festival, das vom 14. bis 17. März stattfindet, möchte dieses Jahr ein Problem besonders in Angriff nehmen.

Dieses Jahr hat das Cheltenham im Vorfeld Festivals dem Urinieren in der Öffentlichkeit den Kampf angesagt – die Einwohnerinnen und Einwohner haben die Nase voll von «schamlosen» Wild-Pinklern. Aus diesem Grund wird den Anwohnerinnen und Anwohnern und Unternehmen zum ersten Mal hydrophobe Farbe zur Verfügung gestellt. Der flüssigkeitsabweisende Anstrich soll die unliebsame Praktik eindämmen , denn sie lässt den Urin zurückspritzen.

Bis zu 250’000 Besucher

Während der beliebten Veranstaltung schwillt die Bevölkerung der Stadt jeweils stark an, und es werden erneut Rekordbesucherzahlen erwartet. Bis zu 250’000 Personen strömen auf die Rennbahn – und gehen dann den Hügel hinunter in die Kneipen und Bars im Stadtzentrum von Cheltenham.

In der Natur finde ich es okay, sonst nicht.

Damit habe ich gar kein Problem. In der Natur finde ich es okay, sonst nicht. Das geht überhaupt nicht. Ich möchte nur die Resultate sehen.

Was ist deine Einstellung zum öffentlichen Pinkeln?

Max Wilkinson, seines Zeichens Stadtrat von Cheltenham, hofft, dass die neue Initiative «dreistes» Verhalten unterbinden wird. «Öffentliches Urinieren ist ekelhaft, und wir sollten uns das nicht länger gefallen lassen müssen. Letztes Jahr habe ich eine Reihe von Männern gesehen, die gegen eine Mauer in der Nähe des Stadtzentrums gepinkelt haben, während Hunderte von Menschen nur wenige Meter entfernt in Warteschlangen standen – sie waren völlig ohne Hemmungen», so Wilkinson.