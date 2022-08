Am Brienzersee : Wildcampierer behindern Busverkehr und belagern öffentliche Parkplätze

Zwischen Bönigen und Iseltwald besetzen Wohnwagen die Ausweichstellen, wodurch den Bussen das Kreuzen erschwert wird. Die Gemeinden wollen nun Massnahmen ergreifen.

1 / 3 Zahlreiche (teils umgebaute) Wohnwagen säumen den Strassenrand zwischen Bönigen und Iseltwald. Facebook Die Postautos können zuweilen kaum mehr mit anderen Fahrzeugen kreuzen. Die Folge: Verspätungen und verpasste Anschlüsse. Facebook Auch in diesem Sommer sind viele Campingplätze in der Schweiz ausgebucht – was das Wildcampieren begünstigt. Tanja Buchser / Tamedia AG

Darum gehts Wegen der vielerorts ausgebuchten Campingplätze ist wildes Campieren derzeit besonders beliebt.

Am Brienzersee sorgen Wildcampierer zuweilen für Ärger, weil sie den Busverkehr beeinträchtigen oder öffentliche Parkplätze in Beschlag nehmen.

Einzelne Gemeinden wollen nun Massnahmen ergreifen.

Der Camping-Boom in der Schweiz hält an: Auch in diesem Sommer waren und sind noch immer viele offizielle Campingplätze ausgebucht. Das wiederum ruft etliche Wildcampierer auf den Plan: Auf Facebook echauffieren sich derzeit zahlreiche User und Userinnen über die Wohnmobile, die täglich zwischen Bönigen und Iseltwald entlang des Brienzersees am Strassenrand und in den Ausweichstellen parkieren. «Könnte die Polizei da nicht ein paar Bussgelder kassieren?», fragt eine Userin. Eine andere schreibt: «Das ist auch von Lauterbrunnen bis nach Interlaken so. Jeden Morgen, jede Nische ist besetzt mit Campern und Autos, jeweils bis zu 15 Stück, und wenn ich wieder heimfahre, liegt noch der Abfall da.»

Camper beeinträchtigen ÖV

Auch wenn das Wildcampieren nur an wenigen Wochenenden während der Sommermonate virulent sei, stelle das Phänomen für die Gemeinde ein Problem dar, sagt Bönigens Gemeindepräsident Ueli Michel zu 20 Minuten. Das Thema werde deshalb demnächst im Gemeinderat behandelt: «Wir wollen rasch eine Lösung präsentieren können.» Ein Ärgernis seien die Wildcampierer vor allem für den Busverkehr zwischen Bönigen und Iseltwald: Weil die Wohnmobile den Strassenrand und die Ausweichstellen belegen, können die Postautos kaum mehr mit anderen Fahrzeugen kreuzen. Die Folge: Verspätungen und verpasste Anschlüsse.

Auch in Iseltwald zählen Wildcampierer nicht zu den beliebtesten Gästen. Laut Gemeindepräsident Peter Rubi haben sie wiederholt den mit einem WC ausgestatteten öffentlichen Parkplatz am Dorfeingang in Beschlag genommen. «Es kam schon vor, dass ein Camper drei Parkfelder besetzte – bezahlt hat der Besitzer aber nur für eines» , erzählt Rubi. Zudem werde der Abwassertank mit Spül- und Waschmittel zuweilen achtlos im nächsten Gully entleert. Das Wildcampieren wird deshalb auch an der nächsten Iseltwalder Gemeinderatssitzung ein wichtiges Traktandum sein. «Wir müssen etwas dagegen unternehmen und wollen auf die nächste Saison hin eine Lösung parat haben», kündigt Rubi an.

Gehst du campen? Ja, ich campiere auch gerne wild. Ja, aber nur auf offiziellen Camping- und Stellplätzen. Bisher nicht, aber ich ziehe es in Betracht. Nein, das ist nichts für mich.

Campieren auf öffentlichen Parkplätzen verbieten?

Eine zu diskutierende Massnahme sei beispielsweise, das Campieren auf öffentlichen Parkplätzen generell zu verbieten. Auch eine Barriere zusätzlich zum Ticketautomaten ist für Rubi denkbar, sodass die Wildcampierer zumindest gezwungen seien, für die gesamte Zeit zu bezahlen, in der sie sich auf dem Parkplatz aufhalten. In Bönigen zieht man indes die Schaffung eines alternativen Standortes für die Wohnmobile in Betracht. «Wenn der örtliche Campingplatz wie jetzt ausgebucht ist, können wir die Wildcampierer schlecht wegweisen. Steht aber ein zusätzlicher Stellplatz als Ausweichmöglichkeit zur Verfügung, geht das viel einfacher», sagt Gemeindepräsident Michel.

Dass alternative Standorte für eine Entspannung der Situation sorgen können, zeigt das Beispiel Innertkirchen: Dort wurden letztes Jahr, als die Gemeinde von Campern überrannt wurde, zusätzliche Stellplätze für Wohnmobile geschaffen. Zudem wurden die Grundeigentümer bei den Hotspots aufgefordert, Toitoi-WCs aufzustellen. «Mit diesen Massnahmen haben wir das Problem relativ gut in den Griff bekommen», sagt Gemeindepräsident Walter Brog.

Wildcampieren in der Schweiz Von Gesetzes wegen ist Wildcampieren in der Schweiz nicht verboten. Das heisst allerdings nicht, dass es somit generell erlaubt ist. Vielmehr werden die gesetzlichen Bestimmungen über das Wildcampieren oder das freie Übernachten im Camper ausserhalb von offiziellen Campingplätzen kantonal geregelt. Die Hoheit liegt letzten Endes aber bei den Gemeinden, die eigene Regeln und Verordnungen festlegen können. Sie bestimmen beispielsweise, ob auf öffentlichen Parkplätzen übernachtet werden darf. Nicht erlaubt ist das Campieren in Naturschutzgebieten und eidgenössichen Jagdbanngebieten sowie im Schweizerischen Nationalpark.

Aktivier jetzt den Bern-Push! Nur mit dem Bern-Push von 20 Minuten bekommst du die aktuellsten News aus der Region Bern, Freiburg, Solothurn und Wallis blitzschnell auf dein Handy geliefert. Und so gehts: In der 20-Minuten-App tippst du rechts unten auf «Cockpit». Dort auf «Mitteilungen» und dann «Weiter». Dann markierst du bei den Regionen «Bern», tippst noch einmal «Weiter» und dann «Bestätigen». Voilà! Wir sind auch auf Instagram. Folg uns für Posts, Storys und Gewinnspiele aus der Region – und schick uns deine Bilder und Inputs: 20 Minuten Region Bern.

Keine News mehr verpassen Mit dem täglichen Update bleibst du über deine Lieblingsthemen informiert und verpasst keine News über das aktuelle Weltgeschehen mehr.

Erhalte das Wichtigste kurz und knapp täglich direkt in dein Postfach.