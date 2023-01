Basel: Queere und trans Personen besetzen Haus an Hardstrasse

Die Liegenschaft an der Hardstrasse 99 wurde in der Nacht auf Dienstag besetzt.

In der Nacht auf Dienstag haben Aktivisten in Basel ein Mehrfamilienhaus an der Hardstrasse 99 im Gellert-Quartier besetzt. Es handelt sich dabei um eine «wilde Horde von Queeren und trans Personen», wie aus einer Mitteilung der Besetzenden hervorgeht. Die Liegenschaft, die sie in Beschlag genommen haben, stehe sei über zehn Jahren leer. «Wir sind empört, dass Hausbesitzende das Recht haben, so viel Platz und Wohnraum so lange ungenutzt zu lassen.»