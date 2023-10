Klosters Dorf GR: Nach 470 Metern blieb sie stecken

Gemäss ersten Erkenntnissen begann am Donnerstagabend eine 39-Jährige gegen 21 Uhr in der Nähe des Tennisplatzes in Klosters Dorf GR eine Irrfahrt. Wie die Kantonspolizei Graubünden mitteilt, fuhr sie dabei über Wiesland am Tennisplatz vorbei und anschliessend auf das Bahntrassee. Im Anschluss fuhr sie über die Geleise talwärts durch den Bahnhof Dorf hindurch, bis sie schlussendlich ausgangs Klosters Dorf, nach einer Fahrt von gut 470 Metern, stecken blieb.