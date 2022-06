Freiburg : «Wilde Partys werden auf unserem Territorium nicht geduldet»

Am frühen Samstagabend griff die Freiburger Kantonspolizei in einem Wald in Belfaux FR ein, um eine illegale Party zu stoppen. Die Organisatoren wurden identifiziert und angezeigt.

1 / 5 Am Samstagabend stoppte die Freiburger Kantonspolizei auf Anordnung der Präfekturautorität in einem Wald im freiburgischen Belfaux eine illegale Party. Kapo FR Mit 15 Patrouillen rückte die Kapo aus. Die Freiburger Polizei hat sich aufgrund jüngster Geschehnisse wohl auf einen grösseren Einsatz vorbereitet, … KEYSTONE … am 27. Mai musste die Polizei bereits zu einem Fest in Montagny-les-Monts im Broyebezirk ausrücken. Dort verlief der Einsatz weniger friedlich. Keystone

In einem Wald im freiburgischen Belfaux sollte am Pfingstsamstag eine Party steigen. Da die Betreiber aber keine Bewilligung für das Fest hatten, griff kurz vor neun Uhr abends die Polizei ein. Mit 15 ausgerückten Patrouillen beendete die Kapo Freiburg die illegale Veranstaltung. Dies, bevor die Party überhaupt richtig starten konnte: Es waren zum Zeitpunkt der Intervention erst rund 20 Partygäste vor Ort. Der grosse Teil der Teilnehmenden sei noch am Anreisen gewesen, sagt die Polizei. Beim Polizeieinsatz wurden jedoch diverse Gegenstände beschlagnahmt: «Vor Ort wurde festgestellt, dass eine umfangreiche Infrastruktur mit Mischpult, Lautsprechern und Getränkeausschank aufgebaut worden war», heisst es.

Nulltoleranz der Polizei

Die Veranstalter der Party, die schnell ausfindig gemacht werden konnten, zeigten sich laut der Polizei kooperativ: «Die Intervention verlief ruhig und im guten Gespräch mit den anwesenden Personen», so die Kapo. Die Anlagen seien von der Partytruppe unter Aufsicht der Polizei abgebaut worden, der ursprüngliche Zustand des Ortes sei inzwischen wiederhergestellt. Die Veranstalter wurden angezeigt. Für die Kapo Freiburg ist nämlich klar: «Solche wilden Partys werden auf unserem Territorium nicht geduldet.»

Zweiter Fall innert Tagen

Wer Informationen über solche Veranstaltungen habe oder die Organisation einer erneuten illegalen Party beobachte, wird gebeten, dies der Kantonspolizei jederzeit zu melden. Die Freiburger Polizei scheint derzeoit besonders auf der Hut zu sein: Es ist bereits die zweite Party innerhalb weniger Tage, die illegal auf Freiburger Boden hätte stattfinden sollen. Am frühen Donnerstagmorgen am 27. Mai musste die Polizei bereits zu einem Fest in Montagny-les-Monts im Broye-Bezirk ausrücken. Dort war die Party beim Eintreffen der Patrouillen bereits im vollen Gange – rund 3000 Besucher und Besucherinnen wurden für den gesamten Rave erwartet.

Die Räumungsaktion verlief dabei weniger friedlich als aktuell in Belfaux: Während der Verhandlungsversuche sei die Polizei mit Steinen und Flaschen beworfen worden. Mittels einer koordinierten Operation, die bis in den Freitagnachmittag hinein andauerte, konnte die Party schliesslich beendet werden.