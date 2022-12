Darum erfolgte Elon Musks Twitter-Abstimmung gerade jetzt

Musk traf Kushner : Wilde Spekulationen nach Musk-Voting – fällt Twitter in die Hände der Trumps?

Am Montag hielt Twitter-Chef Elon Musk eine Online-Umfrage darüber ab, ob er als Twitter-Chef zurücktreten solle. 57,5 Prozent der Teilnehmer des Votums stimmten für dessen Rücktritt. Nach chaotischen Wochen beim Kurznachrichtendienst könnte sich dieser Schritt als cleverer Schachzug Musks herausstellen.



Nachdem er mit Trump-Schwiegersohn Jared Kushner sowie mutmasslichen saudischen Geldgebern am WM-Final in Katar gesehen worden war, wird aktuell darüber spekuliert, Kushner könnte als neuer Twitter-Chef auf Elon Musk folgen, wie die «Welt» schreibt. Dies, weil Musk just nach seiner Rückkehr aus Katar über seine eigene Absetzung als Twitter-Chef abstimmen liess.