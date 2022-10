Servette – Lugano: Wilde Torparty und zwei Platzverweise sorgen für Spektakel-Remis in Genf

Die Partie startete eigentlich gut für die Grenats, denn schon in der 3. Minute erzielte Rouiller nach einem Corner das 1:0 für Servette. In der 26. Minute konnte Stevanovic per Kopf sogar auf 2:0 für die Geiger-Truppe erhöhen. Dann ereignete sich aber eine wegweisende Szene, als Celar die Luganesi mit seinem Treffer erst auf 1:2 heran brachte, sich aber beim Tor verletzte. Rouiller drosch ihm unabsichtlich, aber mit voller Wucht den Fuss an den Kopf. Nach Intervention des VAR flog der Servettien dann zurecht vom Feld.