Bei einer allgemeinen Verkehrskontrolle der Kantonspolizei Uri konnten am Dienstagmorgen in Attinghausen um 0.30 Uhr zwei mutmassliche Wilderer angehalten werden. Die zwei Männer im Alter von 45 und 58 Jahren, die diverse Jagdutensilien und mehrere verbotene Bestandteile, die zum Gebrauch mit Waffen kompatibel sind, mitführten, wurden aufgrund des Verdachts der Widerhandlung gegen das Waffengesetz und gegen das Jagdgesetz vorübergehend festgenommen, wie die Kantonspolizei Uri am Freitag mitteilte.