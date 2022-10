Wildbret: Spannende Fakten zur Wildsaison

Die Wildsaison hält Einzug auf die aktuellen Menüs in Schweizer Restaurants. Zu Wildfleisch oder Wildbret gehören Damwild, Wildschweine, Hasen, Wildenten oder Gämse, kurz: freilebende Tiere, die dem Jagdrecht unterliegen. Laut Statista und Eidgenössischer Jagdstatistik gab es im Jahr 2020 in der Schweiz 30’680 aktive Jagdberechtigte, davon waren 828 Frauen.

Deshalb gibt es die Wildsaison

Wegen Schonzeiten, in denen die Tiere nicht geschossen werden dürfen, ist frisches Wild nur saisonal erhältlich. Im Herbst ist das Angebot am grössten – die Wildsaison startet in der Schweiz am 31. August und endet ungefähr Mitte November.

Wild ist gesünder als anderes Fleisch

Wild ist zudem fettarm mit guter Fettsäurezusammensetzung, enthält viel Omega-3 und vergleichsweise viel Eisen. Auch in Sachen Vitamingehalt überzeugt es: Der Gehalt von Vitamin B5 und B2 sind deutlich höher als in Rinds- und Schweinefleisch.

Wild kann giftig sein

Zwar gibt es für Blei in Wild keinen offiziellen Grenzwert, wenn es in den menschlichen Körper gelangt, können aber Organe geschädigt und Körperfunktionen gestört werden. Das Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen rät deshalb Schwangeren, Stillenden, Personen mit Kinderwunsch und Kindern unter sieben Jahren von Wild ab. «Für erwachsene Durchschnittskonsumentinnen und -konsumenten besteht aber kein Gesundheitsrisiko», da Schweizerinnen und Schweizer laut dem BLV nur ein bis drei Mal im Jahr Wildbret verspeisen.

Deshalb ist Wildfleisch dunkel

Hast du schon mal Wild zubereitet und dich über die dunkle Farbe des Fleisches gewundert? Diese hat einen ganz einfachen Grund: Weil Wild in der freien Natur lebt, ist es den ganzen Tag in Bewegung – dadurch werden die Muskeln mehr beansprucht und besser durchblutet als bei Tieren auf Weiden. Der Gehalt am Muskelfarbstoff ist also höher. Zudem wird Wild nicht geschlachtet, sondern erlegt, es blutet also weniger aus.