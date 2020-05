Good News

Wildhüter rettet jungen Fuchs vor dem sicheren Tod

In Rothenfluh BL konnte ein Jungfuchs, der sich in einem Netz eines Rundballens verfangen hatte, vor dem Tod gerettet werden. Das Tier ist wohlauf und wieder bei seiner Mutter.

«Der junge Fuchs hat sich heftig gewehrt und mich ein paarmal in die Finger gebissen», sagt Samuel Isenschmid, Wildhüter in Rothefluh BL. Übel nimmt er dies dem Jungtier aber nicht: «Er wusste ja nicht, dass ich ihm nur helfen wollte.»

Der kleine Fuchs befand sich nämlich in einer äusserst misslichen Lage. Das Tier hatte sich im Netz eines Stoh-Rundballens in der Scheune eines Landwirts verfangen und konnte sich nicht mehr selbstständig befreien. «Der Jungfuchs wäre qualvoll gestorben, wenn der Bauer ihn nicht rechtzeitig entdeckt hätte», so Isenschmid. Mit Handschuhen und einer Schere konnte der alarmierte Wildhüter das kleine Füchslein dann befreien.