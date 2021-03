Die Berner Wölfin F78 ist tot. Dies teilt die Wirtschafts-, Energie- und Umweltdirektion des Kantons Bern in einer Medienmitteilung mit. Ein Wildhüter erlegte am 28. Februar in der Region Gürbetal/Gantrisch einen weiblichen Wolf, bei dem davon auszugehen ist, dass es sich um F78 handelt, der im Oktober 2020 erstmals aufgetaucht war. Das Tier war gerade dabei gewesen, in eine geschützte Nutztierherde einzudringen.