Wildhut schiesst im Kanton Graubünden zwei Jungwölfe

Am Montag stimmte das Bundesamt für Umwelt dem Regulierungsgesuch des Kantons Graubünden zu (Symbolbild).

Bereits am Mittwoch wurde bekannt, dass Wildhüter zwei Wölfe erlegen konnten.

Am Montag wurde bekannt, dass das Bundesamt für Umwelt (BAFU) dem Regulierungsgesuch des Kantons Graubünden zustimmte. «Gegen Wölfe und Wolfsrudel, die im Vergleich zu anderen Wölfen ein problematisches Verhalten aufzeigen und dadurch entweder eine Gefährdung des Menschen oder einen grossen Schaden trotz getroffener Herdenschutzmassnahmen verursachen, müssen regulatorische Massnahmen ergriffen werden», schrieb der Kanton am Montag in einer Mitteilung. Unverzüglich wurde der Abschuss von drei Jungwölfen aus dem Beverinrudel angeordnet.