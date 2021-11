Humpelnder Wolf im Toggenburg : «Wildhut verständigen und sofort erlösen»

In Wattwil SG wurde am Mittwoch ein humpelnder Wolf gesichtet. Auf Facebook wird heiss über den Grund seiner Verletzung diskutiert. Viele fordern den erlösenden Abschuss des Tieres. Das Amt für Jagd und Fischerei in St. Gallen relativiert.