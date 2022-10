St. Gallen: Wildparkierer an der Olma – «Teils werden sogar Hauseinfahrten zuparkiert»

Am Dienstag befanden sich in besagtem Bezirk nur vereinzelte Falschparker.

In den Wohnsiedlungen um das Olma-Gelände soll laut Anwohnerinnen und Anwohnern die Situation mit Falschparkierern während der Messe ausser Hand geraten.

Während der Olma sollen die Strassen unmittelbar neben den Messehallen alljährlich von Wildparkierern geplagt werden. Zumindest beklagt das ein Anwohner in der Meldefunktion der Stadt St. Gallen. «Um die Olma gibts immer wieder Wildparkierer. An der Heinestrasse und Leimatstrasse vergeht jedoch mittlerweile kein Tag, an dem nicht mehrere Fahrzeuge ausserhalb der blauen Zone abgestellt werden», beklagt sich eine anwohnende Person im Stadtmelder.