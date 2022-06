Polizei muss vor der Badi in Münchwilen TG Bussen verteilen

Das Parkbad an der Murg war am Wochenende gut besucht. Viele Besuchende stellten ihr Auto unerlaubterweise dort ab, wo ein Parkverbot herrscht.

In der Hitze des Sonntagnachmittags ging 20-Minuten-Leser Jürg Bühler aus Sirnach TG mit seinem Velo auf eine kurze Tour. Als er beim Parkbad in Münchwilen TG vorbeifährt, bemerkte er, wie gut besucht es war. «Die Badi war völlig überfüllt», sagt Bühler. Entsprechend waren davor auch sehr viele Autos parkiert.

Nebst den offiziellen Parkplätzen stellten viele Besucherinnen und Besucher ihre Autos am Wegrand ab. «Es waren einige Dutzend Autos. Viele hatten auf der Wiese oder auf dem Fussweg parkiert.» Dieser Umstand sorgte schliesslich für eine Bussenflut der Polizei. «Die meisten gebüssten Autos hatten zur Begrüssung eine Parkbusse von 100 Franken unter dem Scheibenwischer», so Bühler.

Genug Parkplätze vorhanden

Die Verantwortlichen der Badi sind sich der Problematik bewusst, aber: «Die Beschilderung ist klar, und in einem Parkverbot oder einem Fahrverbot darf einfach nicht parkiert werden», so Bruno Frei, Präsident des Parkbads an der Murg. Parkplätze habe es genug. «Den Besuchenden stehen über 400 ordnungsgemässe Parkplätze bereit, zudem kann auf einem nahegelegenen Firmenareal kostenlos parkiert werden», so Frei.