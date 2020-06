Baden AG

Wildpinkler-Filmer hat nun Verfahren am Hals

Weil ihm regelmässig Unbekannte in den Hauseingang pinkelten, stellte ein Badener Videos von ihnen ins Internet. Nun hat die Staatsanwaltschaft ein Verfahren eröffnet – gegen ihn.

Das Resultat: eine stinkende Pfütze am Morgen.

Der Hauseingang als Pissoir: Regelmässig urinierten Unbekannte in diesen Badener Hauseingang.

Ein Hauseingang an der Bahnhofstrasse in Baden (AG): Die Blicke sind auf beiden Seiten abgeschirmt, die Lage ist zentral. Der perfekte Ort, um nachts die volle Blase zu entleeren – so scheinen das zumindest einige, meist männliche Badener zu sehen. Regelmässig riecht es im Hauseingang nach Urin.