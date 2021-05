Kaisten AG - Wildschweinchen Josie wurde zuerst gerettet, dann getötet

Ein Beitrag auf der Facebook-Seite des Tierlignadenhofs Kaisten im Kanton Aargau schlägt hohe Wellen. In einem Video trauern die Betreiberinnen über Wildschweinchen Josie, das ihnen weggenommen und getötet wurde. «Mir fehlen die Worte! Mit was für einer Begründung nimmt man solchen Lebewesen das Leben? Es schockiert mich zutiefst!», empört sich ein User. Eine andere Benutzerin findet die Situation «unfassbar, unverständlich und unbegreiflich». Es täte ihr leid für Josie und das ganze Team des Tierlignadenhofs. Innert 24 Stunden wurde das Video über 300 Mal kommentiert.

Am Rande einer Hauptstrasse gefunden

Frischling Josie wurde gemäss Simon Erny, Sprecher der Eidgenössischen Zollverwaltung, am Montag am Rande einer Hauptstrasse ausserhalb von Full-Reuenthal AG gefunden. In Absprache mit der Kantonspolizei Aargau sei das Tier von der Grenzwache zum Gnadenhof gebracht worden. «Das Tier wurde nach Kaisten gebracht, weil sonst die Gefahr bestanden hätte, dass es überfahren worden wäre», so Erny. Zudem seien Versuche, das Tier in den Wald zurückzudrängen, gescheitert. Andere Tiere der Rotte seien nirgends zu sehen gewesen.