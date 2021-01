Während der Jagdsaison seien die Jäger dazu angehalten die Tiere zu jagen, da sie enorme Schäden anrichten, so Nauer.

Als die Leserin D.A. vergangene Woche ein Auto mit einem Haufen erlegter Wildschweine auf der Ladefläche beobachtete, staunte sie nicht schlecht. «So etwas habe ich in der Stadt noch nie gesehen», meint sie gegenüber 20 Minuten.

Eine Leserin beobachtete in Pratteln auf der Autobahn einen mit Wildschweinen beladenen Pick-Up.

Vergangene Woche beobachtete eine Leserin auf der Autobahn bei Pratteln BL einen Autofahrer mit ungewöhnlicher Last. «Wir dachten zuerst es seien Äste», erzählt sie gegenüber 20 Minuten. Erst beim Überholen habe die 23-jährige dann gemerkt, dass sich auf der Ladefläche des Autos sechs bis sieben erlegte Wildschweine befanden.

Sie habe so etwas in der Stadt noch nie gesehen. «Als wir realisiert haben, worum es sich handelt, wurde uns bewusst, dass wohl Jagdsaison sein muss. Der Mann hat offensichtlich grosse Beute gemacht», meint die Deitailhandelsfachfrau.

«Die Jagd auf Wildschweine wird sogar befohlen»

Sowohl in Frankreich als auch der Schweiz ist die Jagd auf Schwarzwild derzeit offen. Dies bestätigt Ueli Nauer, Präsident von Jagd Baselland, auf Anfrage. Dass jemand aus Frankreich hierzulande mit dem erlegten Wild unterwegs ist, sei nichts ungewöhnliches. «Wir dürfen aus der Schweiz nach Frankreich jagen gehen, ebenso darf man aus Frankreich, solange man einen Jagdpass besitzt, in die Schweiz kommen, um zu jagen», so Nauer. Das erlegte Wild müsse dabei aber ordnungsgemäss verzollt werden.