In diesen Tagen schiessen Jäger in Graubünden Wildschweine. Doch nicht alle erlegten Tiere können dann gegessen werden. Grund: Ihr Fleisch ist teilweise radioaktiv verseucht.

Die Jagdsaison hat angefangen. In den Bündner Südtälern und im Kanton Tessin gelten spezielle Regelungen, wenn man ein Wildschwein erlegt. Denn es kann sein, dass diese Tiere eine unsichtbare Gefahr in sich tragen. Immer wieder werden nämlich Wildschweine erlegt, die radioaktiv sind. Mitte August habe man einige positive Fälle festgestellt, sagt Giochen Bearth, Kantonstierarzt von Graubünden, gegenüber dem SRF -« Regionaljournal» . Man habe sich deshalb entschlossen, während der Jagd flächendeckend und zeitnah erlegte Wildschweine zu kontrollieren.

Die erlegten Wildschweine werden von Fachpersonen des Veterinäramtes untersucht. Zur Probe muss ein Stück des Fleisches ins kantonale Labor gesendet werden, wo es auf die Strahlenbelastung geprüft wird. Dass Wildschweine radioaktiv sein können, liegt an ihren Futtervorlieben. Sie durchwühlen gerne den Boden nach Nahrung und essen allerlei Nüsse, Würmer, Wurzeln und Pilze. In bestimmten Pilzen verbirgt sich die potenziell gefährliche Radioaktivität. Sie geht aus dem Reaktorunfall von Tschernobyl in der Nähe der ukrainischen Stadt Pripyat hervor. Dort wurde 1986 radioaktives Cäsium in die Atmosphäre geschleudert, das bis in die Schweiz gelangte und vor allem im Tessin und in den Südtälern Graubündens noch heute im Boden nachweisbar ist.