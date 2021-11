Neues Gesetz in Frankreich : Wildtierverbot für Zirkusse und neue Regeln für die Haustierhaltung

Frankreich stärkt den Tierschutz. Zirkusse dürfen keine Wildtiere mehr halten. Auch Haustiere sollen mit dem neuen Gesetz besser geschützt werden.

Tierschutzorganisationen prangern an, dass eine artgerechte Haltung der Tiere in einem Zirkusbetrieb nicht gewährleistet werden könne

Die Haltung von Wildtieren in Zirkussen sorgt auch in der Schweiz seit Jahren für Diskussionen (Symbolbild).

In der Schweiz sorgt die Wildtierhaltung in Zirkussen seit Jahren für Diskussionen.

In Frankreich dürfen keine Wildtiere mehr in Zirkussen auftreten.

Kauf, Verkauf und Zucht wilder Tiere für Auftritte in Wanderzirkussen sollen bereits zwei Jahre nach der offiziellen Verkündigung des Gesetzes verboten sein. Auftritte an sich sowie Halt und Transport werden sieben Jahre nach Verkündigung illegal.

Schweizer Tierschutzorganisationen fordern ein Verbot

Auch in der Schweiz sorgten Auftritte von Wildtieren in Zirkussen seit Jahren für Diskussionen. Tierschutzorganisationen wie Vier Pfoten, Pro Tier und die Stiftung Für das Tier im Recht prangern an, dass eine artgerechte Haltung der Tiere in einem Zirkusbetrieb nicht gewährleistet werden könne.



Laut den Tierschutzorganisationen haben 31 europäische Länder bereits ein Verbot von Wildtieren in Zirkussen umgesetzt.