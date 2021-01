1 / 8 Der 37-jährige Raphael Wobmann lanciert eine Plattform für Kinderkleider. Raphael Wobmann Auf zendoo.ch kann man Kinderkleider-Sets mit mindestens 25 Kleidungsstücken mieten. Raphael Wobmann Jedes Set kostet einen Franken pro Tag. Raphael Wobmann

Darum gehts Auf zendoo.ch kann man Kinderkleider-Sets für einen Franken pro Tag mieten.

In jedem Set hat es mindestens 25 Unisex-Kleidungsstücke.

Hinter der Idee steckt auch ein klimatechnischer Aspekt.

Die soziale Plattform soll noch weiterentwickelt werden, später soll man eigene Kleider anbieten können.

Kinderkleider mieten statt kaufen – das bietet Raphael Wobmann aus Wil SG auf seiner kürzlich lancierten Plattform zendoo.ch an. Interessierte können dort Kinderkleidersets von mindestens 25 Unisex-Stücken in den gewünschten Grössen für den Preis von einem Franken pro Tag mieten. «Kinder wachsen halt. So passiert es schnell, dass die Kleidungsstücke nicht mehr passen», sagt der 37-Jährige. Motiviert habe ihn vor allem der Umweltaspekt. «Es ist klimatechnisch sinnvoller Kleider so lange zu tragen bis sie kaputt gehen anstatt sie wegzuwerfen, wenn die Kinder nicht mehr hineinpassen», sagt der Wiler.

Wenn etwas kaputt geht oder dreckig wird, müsse man dafür nichts bezahlen. Auf der Webseite steht dazu: «Dann passiert nichts, weil Kinder umgeben sind von Tomatensaucen, lustigen Schlammpfützen und manchmal auch einfach gerne mal an ihren Kinderkleidern rumbeissen.» Die kaputten Kleider werden am Ende der Mietzeit aus dem Set ausgeschlossen. Unterwäsche sei nicht in den Sets enthalten.

Früher gestartet, weil die Läden zu sind

Wobmann baute bereits verschiedene soziale Plattformen auf. Er sieht sich als Geschäftsmann, der soziale Probleme sieht und versucht, Plattformen zu entwickeln, um die Probleme zu lösen. Zendoo.ch sei noch in der Betaversion. «Sie ist jetzt schon draussen, weil es momentan durch die Schliessung der Läden für einige Eltern schwierig ist, für ihre Kinder Kleider zu einem angemessenen Preis zu finden», so der 37-Jährige. In der jetzigen ersten Phase möchte er Erfahrungen sammeln, um herauszufinden, wie die Plattform am attraktivsten ist. Bisher wurden noch keine Kleidungs-Sets vermietet.

Später will Wobmann die Plattform so ausbauen, dass jede Person die Kleider ihrer Kinder hochladen und anbieten kann. «Viele haben einen Keller voller alter Kinderkleider, die einfach nur herumliegen», sagt er. Davon sollen alle profitieren. «Die Anbieter profitieren davon, dass sie nebenbei einen Anteil von mindestens 55 Prozent verdienen können mit den Kleidern, die sonst nur im Keller liegen würden und jene, die interessiert sind, kommen günstig an Kleider für ihre Kinder», sagt Wobmann.