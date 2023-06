Wilfried Gnonto: Dem FC Zürich winken mehrere Millionen Franken

Die Leeds-Fans sangen in der abgelaufenen Saison über Wilfried Gnonto.

Im letzten Sommer verliess Italien-Youngster Wilfried Gnonto den damaligen Meister aus Zürich in Richtung Premier League zu Leeds United. Die Briten zahlten damals rund 4,5 Millionen Franken für Gnonto. Der FC Zürich sicherte sich zudem allfällige Bonuszahlungen sowie die Beteiligung an einem möglichen Weiterverkauf.

Weshalb das spannend ist? Nun, etwas weniger als ein Jahr nach dem Transfer könnte die Kasse des FC Zürich bereits klingeln. So berichten britische und italienische Medien, dass insbesondere Clubs aus der Serie A und der Premier League am Youngster interessiert sein sollen.

Wilfried Gnonto steht vor Transfer

Billig würde ein Transfer des 19-Jährigen jedoch nicht werden. Gnonto besitzt beim Premier-League-Absteiger noch einen Vertrag bis 2027 und soll bis zu 25 Millionen Franken kosten. Laut «Transfermarkt» hat der Italiener einen Marktwert von rund zehn Millionen Franken. Gnonto wusste in der vergangenen Saison mit vier Toren und Assists in 27 Pflichtspielen (Premier League und FA Cup) zu überzeugen.

FCZ-Boss Ancillo Canepa sprach nach dem Playoff-Final der Women’s Super League über die mögliche Millionen-Zahlung. «Die Medien analysierten ja alle den Transfer kritisch. Ich sagte immer, dass der Transfer unseren Erwartungen entsprach», so Canepa. «Wir bekamen einen Teil der Ablöse in bar, auch sicherten wir uns einen grossen Anteil an einem Weiterverkauf.»