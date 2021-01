Zu reden geben dürften weiterhin die neuen Viren-Mutationen aus England, Südafrika und Brasilien. Am Donnerstag sagte der Basler Kantonsarzt Thomas Steffen, er gehe davon aus, dass die Fallzahlen in den nächsten Wochen weiter sinken werden. Die mutierten Virenvarianten würden darum kaum je die kritische Masse erreichen, um das Gesundheitssystem erneut an die Kapazitätsgrenze zu bringen. Alarmismus sei darum fehl am Platz.