Ardon Jashari: Will der Luzern-Captain seinen FCB-Wechsel erstreiken?

Ardon Jashari und der FC Basel – das könnte zur Schweizer Transfer-Posse des Sommers werden. Was läuft da eigentlich genau zwischen dem Nati-Spieler und dem FCB? «Ich konzentriere mich darauf, über die Spieler zu reden, die bei mir im Kader sind», weicht etwa Basels Trainer Timo Schultz zur Personalie des Luzern-Captains aus. Dafür redet sein Chef David Degen Klartext: «Wir sind uns mit Ardon Jashari eigentlich einig», so der Basler Verwaltungsratspräsident am Sonntag vor dem Testspiel gegen Benfica Lissabon (1:3). «Wir werden sehen, was die nächsten Tage bringen.»

Das Problem: Im Gegensatz zu jener mit Jashari ist der FCB von einer Einigung mit dessen aktuellem Arbeitgeber noch weit entfernt. Wie die «Luzerner Zeitung» berichtet, sollen die FCB-Verantwortlichen am vergangenen Donnerstag für Verhandlungen in Luzern vorstellig geworden sein. Der FCL hat aber abgeblockt, bevor es überhaupt zu einem konkreten Angebot gekommen ist. Aus dem Umfeld des Clubs ist zu hören, dass die Basler Jashari-Verhandlungen hinter dem Rücken der Luzerner gar nicht gut angekommen sind.

Auch Ugrinic wechselte innerhalb der Liga

Jashari fehlt im FCL-Training

Ein solches Verhalten kennt der FCL bereits von Ex-Stürmer Francesco Margiotta, der 2020 mit Absenzen mehr Lohn erzwingen möchte – und die Fussball-Welt etwa vom damaligen BVB-Franzosen Ousmane Dembélé, der so seinen 135-Millionen-Deal zu Barça erstreikte. Ob dem wirklich so ist, wird sich in den nächsten Tagen zeigen. Die sportliche Führung der Luzerner will am Donnerstagnachmittag ihre Sicht der Dinge darstellen. Auch vonseiten Jasharis gibt es bisher keine weiteren Informationen.