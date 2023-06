Will China in Kuba eine Abhörstation bauen?

… verstehen sich bestens (im Bild der chinesische Präsident Xi Jinping bei einem Besuch in Kuba mit Diaz-Canels Vorgänger Raul Castro).

via REUTERS

Die Staatschefs von Kuba (im Bild Präsident Miguel Diaz-Canel bei einem Besuch in Peking) und China …

Die US-Botschaft in Havanna war auch schon Ziel von Spionen.

Damit soll der Funkverkehr in den USA abgehört werden.

Kuba hat Medienberichte über den geplanten Bau einer gegen die USA gerichteten chinesischen Spionagestation als unwahr zurückgewiesen. Das «Wall Street Journal» habe am Donnerstag eine «völlig verlogene und unbegründete Information» über ein militärisches Abkommen zwischen Havanna und Peking über die «Einrichtung einer angeblichen Spionagebasis» veröffentlicht, erklärte der Vize-Aussenminister Carlos Fernández de Cossio in Havanna. Die US-Regierung hatte die Berichte zuvor bereits als «nicht zutreffend» bezeichnet.

Der kubanische Vize-Chefdiplomat Fernández de Cossio erklärte seinerseits, «Verleumdungen dieser Art» würden «häufig von US-Regierungsvertretern fabriziert». Kuba lehne «jegliche ausländische Militärpräsenz» in Lateinamerika ab, «einschliesslich der zahlreichen US-Militärbasen und -Truppen».

Abhörstation gegen Bares aus China

Auch der Sender CNN berichtete über eine solche Vereinbarung. Er berief sich dabei auf «Quellen aus dem Umfeld des US-Geheimdienstes». Dem Sender zufolge haben die USA «in den vergangenen Wochen von diesem Vorhaben erfahren». Es sei aber nicht sicher, «ob China bereits mit dem Bau der Überwachungsanlage begonnen» habe. Zuvor hatte bereits das Weisse Haus den Bericht zurückgewiesen. «Ich habe diesen Pressebericht gesehen», sagte der Sprecher des Nationalen Sicherheitsrates, John Kirby, im Nachrichtensender MSNBC. «Er ist nicht richtig.» Die US-Regierung sei aber besorgt über «Chinas Einflussaktivitäten in aller Welt, sicherlich in dieser Hemisphäre und in dieser Region».