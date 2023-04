Jewgeni Prigoschin : Will der Wagner-Chef wirklich Frieden? Nein, er will das Gegenteil

Fehlinterpretation

Tatsächlich macht schon der Titel des Eintrags vom Freitag deutlich, dass Prigoschin kein Ende des Kriegs in der Ukraine will: «Nur ein ehrlicher Kampf – keine Verhandlungen» lautet die Überschrift.

«Vulgarität und ironischer Slang»

Wer den Text vollständig gelesen habe, könne kaum mehr davon ausgehen, dass Prigoschin für ein Ende der russischen Invasion in der Ukraine plädiere, schreibt das «Institute for the Study of War» (ISW). Immerhin macht Prigoschin zum Schluss sehr deutlich, was er von etwaigen Verhandlungen hält, die ein Abtreten von russisch besetzten Gebiete vorsehen würden: gar nichts. Die Kämpfe müssten weitergehen, schreibt er – und drohte der ukrainischen Armee: «Wir sehen uns in Bachmut.»