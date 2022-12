Konsumentenschutz kritisiert Migros wegen hohen Bio-Margen

1 / 8 Bio oder nicht? Diese Frage stellen sich Konsumentinnen und Konsumenten im Laden vor allem hinsichtlich des Preises. 20min/Simon Glauser Seit Jahren wird spekuliert, Grosshandelsriesen wie Migros und Coop verlangten zu viel für Bio-Fleisch. 20min/Taddeo Cerletti Die zwei Riesen haben laut Tierschutz-Co-Geschäftsführer und Agrarökonom Stefan Flückiger beim Schweinefleisch einen Marktanteil von über 85 Prozent. 20min/Simon Glauser

Darum gehts Der Preisüberwacher darf einen Artikel zu den Margen auf Bio-Produkten nicht veröffentlichen.

Grund ist, dass noch «rechtliche Abklärungen» laufen.

Klar ist: Die Migros ist involviert.

Der Konsumentenschutz und Insider vermuten, dass die Migros gegen die Veröffentlichung vorgeht, weil sie ihre mächtige Marktposition ausnutze, um mit Bio-Produkten viel Geld zu machen.

Der Preisüberwacher tut das, was sein Name sagt: Er überwacht die Preise von Produkten und Dienstleistungen in der Schweiz und schaut genau hin, wenn Kartellabsprachen, Abzocke oder Monopolstellungen drohen.

Bloss: Aktuell darf er das nicht so tun, wie er gerne möchte. Im aktuellen Newsletter, der am Mittwoch erschienen ist, wollte Preisüberwacher Stefan Meyerhans im Hauptartikel über Preise und Margen der (Bio-)Lebensmittel im Detailhandel schreiben. Stattdessen steht dort lediglich, der Artikel könne vorderhand «aufgrund von rechtlichen Abklärungen» nicht veröffentlicht werden.

Migros stand mit Preisüberwacher im Kontakt

Was ist der Hintergrund? Coop distanziert sich auf Anfrage sofort davon, etwas damit zu tun haben. Anders klingt es bei der Migros: «Wir hatten und haben davon Kenntnis und standen mit dem Preisüberwacher in Kontakt.» Will Migros die Publikation verhindern? Dazu äussert sich der Detailhandelsriese nicht.

Sara Stalder vom Konsumentenschutz sagt: «Es macht stark den Anschein, dass die Migros versucht, den Artikel zu verhindern, weil sie etwas zu verbergen haben.» In der Branche werde gemunkelt, dass Schweizer Detailhandelsriesen wie Migros und Coop weltweit die höchsten Margen auf Lebensmittel hätten, insbesondere bei Bio-Produkten. «Das Vorgehen der Migros wirft viele Fragen auf», sagt Stalder.

Migros und Coop mit riesigen Marktanteilen beim Fleisch

«10 vor 10» von SRF schreibt mit Verweis auf «Insider-Informationen», die Migros habe den Preisüberwacher unter Druck gesetzt. Der Konzern wehre sich gegen den Begriff der «Marktmacht». Dies, weil es neben Migros und Coop noch andere Akteure wie Volg, Aldi und Lidl gebe. Das beweise, dass der Wettbewerb spiele.

Tierschutz-Co-Geschäftsführer und Agrarökonom Stefan Flückiger sagt gegenüber SRF allerdings, Migros und Coop hätten beim Schweinefleisch letztes Jahr einen Marktanteil von 85 Prozent gehabt. Bei den Kälbern waren es sogar über 90 Prozent – wobei Migros allein einen Anteil von 53,7 Prozent hält. Volg hat lediglich 0,9 Prozent und Aldi 0,5 Prozent Marktanteil. Wettbewerbsrechtler sagten, ein Marktanteil von über 50 Prozent und Konkurrenten, die nur ganz kleine Stücke vom Kuchen hätten, seien Indizien für eine marktbeherrschende Position.

Konsumentenschutz fordert mehr Transparenz

Das wird dann zum Problem – und illegal –, wenn ein Unternehmen seine Marktposition missbraucht, um mehr Profit zu machen. Der stellvertretende Direktor der Wettbewerbskommission, Frank Stüssi, sagt gegenüber «10 vor 10», die unterschiedlichen Margen zwischen Bio- und konventionellem Fleisch seien schon Thema gewesen. Es gebe aber keine Hinweise auf Preisabsprachen oder darauf, dass der Wettbewerb nicht spiele.

Stalder vom Konsumentenschutz kritisiert, dass nicht mehr Transparenz herrsche: «Das Bundesamt für Landwirtschaft veröffentlicht zwar Zahlen dazu, was der Bio-Bauer erhält und was der Konsument bezahlt. Die Unmenge an Daten wird aber so unverständlich veröffentlicht, dass es kaum möglich ist, daraus Rückschlüsse auf die Margen der Detailhändler zu ziehen.»

Die Präsidentin des Konsumentenschutzes, Nadine Masshardt, habe deshalb in der Wintersession einen Vorstoss eingereicht, der mehr Transparenz fordert. «Es kann nicht sein, dass die Detailhändler, die zudem oft als Genossenschaften organisiert sind, Jahr für Jahr Hunderte Millionen Gewinn machen, während der Bio-Bauer leidet und der Konsument sich Bio nicht leisten kann», sagt Stalder.