SVP: Will er Bundesrat werden? Albert Rösti lädt kurzfristig zur Medienkonferenz

Das Kandidaten-Karussell bei der SVP hat Fahrt aufgenommen. Am Montagmorgen kündigt Albert Rösti eine Medienkonferenz betreffend Bundesratskandidatur an. Die Konferenz findet um 13 Uhr im Berner Kursaal statt. Zum Inhalt ist derzeit noch nichts bekannt.

Ueli Maurer hatte am 30. September seinen Rücktritt aus dem Bundesrat angekündigt. Seinen Entschluss habe er bereits im letzten Sommer getroffen, sagt Maurer. Da habe er auch bereits seine Familie über den Entscheid informiert. Was er als Nächstes machen will, sagt der 71-Jährige nicht. «Ich habe viele Projekte. Ich möchte meine persönliche Identität wieder zurückhaben.» Er möchte in Zukunft wieder der «normale Ueli» sein.