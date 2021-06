Frag Lilli - «Will ich Sex oder lieber nicht?»

«Mir (w, 21) geht es immer wieder so, dass ich nicht sicher bin, ob ich wirklich beim Sex mitmachen will. Wie gehe ich damit um?»

Manchmal fühlst du erst hinterher, ob du die sexuelle Erfahrung als angenehm oder unangenehm bewertest. Stell dir vor, du hast mit jemandem geschmust oder Petting gemacht. Vielleicht fandest du die Erfahrung irgendwie schön. Oder sie war komisch, aber doch interessant. Oder sie fühlt sich im Nachhinein doch eher unangenehm an. Vielleicht war sie amüsant, aber eigentlich peinlich. Alle Gefühle sind völlig in Ordnung. Sie helfen dir, deine Erfahrungen zu beurteilen.

Sag offen, was du willst und was nicht

Es kann sein, dass du mit einer Person weiterhin sexuellen Kontakt haben möchtest. Vielleicht willst du mit ihr auch andere Sachen ausprobieren und neue Erfahrungen machen. Oder du denkst: «Bloss nicht!» Alle Gedanken und Gefühle sind wichtig. Nimm sie ernst. Sie helfen dir, zu entscheiden, was du in Zukunft mit einer Person machen möchtest und was nicht.

Wir empfehlen dir sehr, mit der Person darüber zu reden, was du willst und was eben nicht. So gibst du ihm*ihr eine Chance, dich besser kennenzulernen. Und du stehst für dich und deine Bedürfnisse ein. Das heisst: Du kannst dich auf dich verlassen. Und das fühlt sich gut an.