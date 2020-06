Insta-Reels

Will Instagram Tiktok nachmachen?

Eine neue Funktion bei Instagram ähnelt den Videos der Plattform Tiktok sehr. Es ist nicht das erste Mal, dass Instagram versucht, die Konkurrenz zu imitieren.

Bisher war sie nur in Brasilien zu testen.

Instagram testet momentan eine neue Funktion, die sehr an die Konkurrenzplattform Tiktok erinnert. Das neue Feature nennt sich Reels und erlaubt es Nutzern, bis zu 15 Sekunden lange Videos aufzunehmen, zu welchen Audio- oder Videodateien geladen werden können. Diese können ähnlich wie bei Tiktok direkt in der App bearbeitet werden, um das Filmen der Clips zu vereinfachen. So kann ein Video beispielsweise verlangsamt oder schneller abgespielt werden, es können Effekte darübergelegt werden, oder ein Countdown-Timer kann eingefügt werden.