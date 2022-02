Begrüssungsrituale – «Will jemand nicht umarmt werden, ist das zu akzeptieren»

1 / 9 Zwei Freundinen begrüssen sich mit einem Ellbogen-Check. Laut Psychologen werden einige auch nach der Pandemie noch auf Begrüssungen mit viel Körperkontakt verzichten wollen. 20min/Michael Scherrer Begrüssungsrituale haben während der Corona-Pandemie für viel Diskussionsstoff gesorgt. Getty Images/iStockphoto «Jeder Mensch wird in seinem eigenen Tempo in die ‹Normalität› zurückfinden müssen», sagt Verhaltensexperte Oliver Ender anlässlich der zu erwartenden Lockerungen. Raphael Moser / Tamedia AG

Darum gehts Am Mittwoch wird der Bundesrat einen grossen Lockerungsschritt verkünden.

Nach zwei Jahren Pandemie dürfte die Rückkehr in die Normalität laut Psychologen und Psychologinnen einige Herausforderungen mit sich bringen.

So dürften sich Begrüssungsrituale mit wenig Körperkontakt wie der Fistbump noch eine Weile halten.

Auch in grossen Menschenmengen ohne Masken wird bei vielen wohl noch eine Weile ein mulmiges Gefühl aufkommen.

Corona prägte unser soziales Verhalten. Die Menschen gingen auf Abstand, wer im Zug hustete, erntete böse Blicke. Mit der am Mittwoch erwarteten Aufhebung der meisten Massnahmen kehrt die Gesellschaft allmählich zu einem Normalzustand zurück. Wie hat uns die Pandemie geprägt? Welche Veränderungen im Umgang miteinander werden sich langfristig halten? Drei Psychologen beurteilen, was von der Epidemie übrig bleibt.

An grosse Veränderungen mussten wir uns beim Begrüssungsritual gewöhnen. Laut dem psychologischen Berater und Verhaltensexperten Oliver Ender dürfte das noch eine Weile für Unstimmigkeiten sorgen. «Jeder Mensch wird in seinem eigenen Tempo in die Normalität zurückfinden müssen», ist er überzeugt. «Es ist dabei zentral, einander den nötigen Raum zu geben und unterschiedliche Vorlieben zu akzeptieren.» Möchte jemand nicht umarmt werden, sei dies zu akzeptieren.

«Das mulmige Gefühl wird noch eine Weile bleiben»

Diese Meinung teilt Ramona Zenger, Psychotherapeutin am Institut für systemische Psychologie und Psychotherapie Zürich. Zahlreichen Personen sei es möglicherweise nach den zwei Jahren Pandemie wohler, sich weiterhin ohne Berührungen zu begrüssen. «Die Gründe reichen von persönlichen Vorlieben bis hin zu Hemmungen vor körperlicher Nähe.» Ein zögerlicher Umgang im sozialen Kontakt sei kurzfristig sicherlich zu erwarten.

Auch in grossen Menschenmengen wird laut Ender ein mulmiges Gefühl noch eine Weile bleiben. «Eine Menschenmenge zu sehen, in der keiner eine Maske trägt, wird sicherlich speziell erscheinen.» Nach zwei Jahren gelte es nun, sich wieder an eine andere Situation zu gewöhnen. «Es ist vergleichbar mit Ferien in einem Land mit einer anderen Kultur.»

«Müssen Komfortzonen hinter uns lassen»

Mit den Lockerungen komme auch ein gewisser sozialer Druck zurück, sind sich die Expertinnen und Experten einig. Wer nicht an einer privaten Feier teilnehmen wolle, könne das nicht mehr einfach mit der Vorsicht wegen Corona begründen. «Wir haben uns in der Pandemie neue Komfortzonen geschaffen. Diese gilt es, hinter sich zu lassen, um wieder vermehrt am sozialen Leben teilzunehmen», sagt Ender.

Katharina Bernecker, psychologische Oberassistentin der Universität Zürich, sieht aber gerade darin auch eine Chance: «Durch die Pandemie ist bei vielen Leuten eine gewisse Ruhe eingekehrt und sie hatten Zeit, sich auf ihre Bedürfnisse und Interessen zu konzentrieren.» Dadurch könnte es den Leuten einfacher fallen, sich bewusster für einzelne Ereignisse zu entscheiden, nicht überall teilnehmen zu müssen und so die einzelnen Momente stärker wertschätzen zu können. «Es ist vielen bewusster geworden, welchen Wert gerade direkte soziale Kontakte haben.»

«Gewisse Zerwürfnisse erholen sich nur langsam»

Das Thema Corona hat insgesamt stark polarisiert, was manchen sozialen Beziehungen geschadet hat. Ramona Zenger glaubt, dass diese Gräben überwunden werden können: «Wenn das Thema Corona an Wichtigkeit verliert, ist es durchaus denkbar, dass sich gerade zerstrittene Familienmitglieder wieder vermehrt aufeinander zubewegen.» Es sei jedoch denkbar, dass sich zu starke Zerwürfnisse, wenn überhaupt, nur langsam erholen.