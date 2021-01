Der erste Trailer für die finale Staffel von «Keeping Up with the Kardashians» ist da – und deutet ein paar pikante Storys an.

Seit knapp 15 Jahren werden die Kardashians von Kameras begleitet. Nach 20 Staffeln soll nun Schluss sein. Hier ist der Trailer zur finalen Season von «Keeping Up with the Kardashians», die am 18. März im US-TV anläuft. E!

Darum gehts Im März startet die finale 20. Staffel von «Keeping Up with the Kardashians».

Danach wird das Reality-Format, das mittlerweile über 250 Episoden umfasst, eingestellt.

Ein erster Trailer zeigt, worum es in den letzten KUWTK-Folgen unter anderem gehen wird.

Nach 14 Jahren im TV-Business haben die Kardashians genug – zumindest vom klassischen Fernsehen. Mutter und Managerin Kris (65), ihre Töchter Kourtney (41), Kim (40), Khloé (36), Kendall (25) und Kylie (23) und ihr Sohn Rob (33) verabschieden sich vom Format, das die Familie berühmt gemacht hat: «Keeping Up with the Kardashians» ist nach der kommenden 20. Staffel vorbei.

Ab Mitte März wird die finale Staffel, die in den vergangen Monaten gefilmt wurde, im US-Fernsehen ausgestrahlt. Um Fans einen ersten Vorgeschmack zu bieten, hat der Sender «E!» nun den ersten Trailer für die letzten KUWTK-Episoden veröffentlicht (siehe Video oben).

Hier sind die drei wichtigsten Themen, die im einminütigen Clip angeteast werden:

Zweites Baby für Khloé?

Noch nie hat Khloé in «Keeping Up with the Kardashians» ein Geheimnis daraus gemacht, wie sehr sie sich Kinder wünscht. Ihre erste Schwangerschaft und Geburt war denn auch ein grosses Thema in der Sendung. Mittlerweile ist Tochter True zwei Jahre alt – und Khloé will ein Geschwisterchen für das Mädchen. «Ich glaube einfach, dass es jetzt Zeit ist für ein zweites Kind», sagt sie im Trailer für die neue KUWTK-Staffel.

Wie im Video zu sehen ist, führt sie das Gespräch mit Basketballspieler Tristan Thompson (29). Vom Vater von True trennte sich Khloé, nachdem er sie während der Schwangerschaft mehrfach betrogen haben soll. Ob nun die grosse Versöhnung inklusive zweitem gemeinsamen Baby ansteht oder Khloé ihre Baby-Pläne ohne ihren Ex-Freund schmiedet, bleibt im Trailer ungeklärt – natürlich.

Kourtney und Scott vereint?

Eine weitere Ex-Beziehung, die im Trailer thematisiert wird, ist die von Kourtney und Scott Disick (37). Er ist seit der ersten Staffel Dauergast in der Sendung und gehört trotz der Trennung von der ältesten Kardashian-Schwester im Jahr 2015 nach wie vor zur Familie. Und wie es scheint, wäre diese von der Idee eines Liebes-Comebacks des ehemaligen Paars gar nicht abgeneigt.

Im Trailer ist Kendall zu hören, wie sie sagt: «Kourtney und Scott sind wie füreinander gemacht. Sie gehören zusammen.» Es ist zu erwarten, dass die potenzielle Beziehung der Eltern dreier gemeinsamer Kinder auch in der finalen Staffel ein Thema sein wird. Und das, obwohl Kourtney aktuell in einer Beziehung mit Blink-182-Schlagzeuger Travis Barker (45) sein soll.

Bereuen sie die Entscheidung?

Ausserdem im Trailer zu sehen: Tränen. Ganz viele Tränen. Vor allem Kim weint bitterlich, als die Familie und das Team hinter den Kulissen zusammenkommen, um über die Absetzung der Show zu sprechen. «Wir wollen einfach, dass ihr alle wisst, wie sehr wir euch schätzen. Jeden Einzelnen von euch», so Kim zu einer Gruppe von Mitarbeitenden.

Während Kylie die letzten 14 Jahre mit den Worten «Ich bin so gesegnet, dass ich die Möglichkeit hatte, das zu machen» relativ gefasst Revue passieren lässt, scheint die Entscheidung neben Kim vor allem Mama Kris zu schaffen zu machen. So endet der Trailer denn auch mit ihren nachdenklichen Worten: «Treffen wir die richtige Entscheidung, wenn wir all das hinter uns lassen?»