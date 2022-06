«Wir haben ihn auf dem Radar» : Will Mercedes-Boss Toto Wolff Crash-Pilot Mick Schumacher holen?

In seiner zweiten Formel-1-Saison steht Mick Schumacher bereits unter Druck. Trotzdem traut der österreichische Mercedes-Chef dem jungen Deutschen einiges zu.

Schumacher verunfallte zuletzt schwer, sein Bolide brach in zwei Teile.

« So kann es unmöglich weitergehen », hatte Steiner vor dem Grand-Prix-Wochenende von Aserbaidschan in Richtung seines Piloten gemeint. Ein deutliches Zeichen dafür, dass die Schonfrist für den 23-Jährigen vorbei ist.

Mercedes-Boss beobachtet Schumacher

Nun verteidigte allerdings Mercedes-Teamchef Toto Wolff den 23-Jährigen. «Mick kann Autofahren, er hat die Intelligenz. Man muss ihn jetzt so fahren lassen, wie er das kann. Wenn man ihn immer piesackt, dann wird der Druck natürlich noch grösser», so Wolff bei RTL. «Ich würde eher das Gegenteil machen. Auch mit der Gefahr, dass es in der Bande endet. Aber das muss er lernen.»