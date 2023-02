Jakub Jankto: «Will mich nicht mehr verstecken» – tschechischer Nationalspieler outet sich

1 / 3 Der Tscheche Jakub Jankto hat sich auf Instagram geoutet. Pool via REUTERS In einem Video sagt der 27-Jährige, dass er sich nicht länger verstecken wolle. Instagram Aktuell steht Jankto bei Getafe unter Vertrag, ist aber an Sparta Prag ausgeliehen. IMAGO/CTK Photo

Darum gehts Der tschechische Fussball-Profi Jakub Jankto hat sich als homosexuell geoutet.

Dieser Schritt unter noch aktiven Spielern ist aktuell äusserst selten.

Der 27-Jährige sagt, er wolle sich nicht mehr verstecken müssen.

«Ich bin homosexuell und ich will mich nicht länger verstecken» – mit diesem Satz endet die Botschaft von Jakub Jankto. Der 27-jährige Tscheche hat sich soeben auf Instagram geoutet. «Wie jeder andere, möchte ich auch mein Leben in Freiheit leben, ohne Ängste, ohne Vorurteile, ohne Gewalt, aber mit Liebe», auch das sagt der Fussball-Profi in seinem Statement.

Jankto spricht im Video auch davon, dass er Stärken und Schwächen habe. Und: «Ich habe einen Job, den ich so gut ausgeübt habe, wie nur möglich, während Jahren, mit Seriosität, Professionalismus und Leidenschaft.» Nun hat der Mittelfeldspieler also den Mut gefunden, an die Öffentlichkeit zu gehen und über seine sexuelle Ausrichtung zu sprechen. Ein Schritt, der bisher im professionellen Fussball eine Ausnahme ist. Nur von ganz wenigen Spielern ist bekannt, dass sie sich als homosexuell geoutet haben.

Jankto hat bisher in seiner Karriere in Tschechien, für Udinese und Sampdoria Genua in der italienischen Serie A gespielt, war für Getafe in Spanien aktiv und ist aktuell an Sparta Prag ausgeliehen. Für das tschechische Nationalteam hat er bisher 45 Partien absolviert und dabei vier Treffer erzielt.

LGBTIQ: Hast du Fragen oder Probleme? Hier findest du Hilfe: LGBT+ Helpline, Tel. 0800 133 133 Du-bist-du.ch, Be ratung und Information Transgender Network Switzerland InterAction, Beratung und Information für intergeschlechtliche Menschen, Tel. 079 104 81 69 Lilli.ch, Infor mation und Verzeichnis von Beratungsstellen Milchjugend, Üb ersicht von Jugendgruppen Elternberatung, Tel . 058 261 61 61 Pro Juventute, Beratung für Kinder und Jugendliche, Tel. 147