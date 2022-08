Reto Ziegler : «Will nicht in Kriegsgebiet» – Lugano-Star fürchtet sich vor Israel-Trip

Unzählige Raketenangriffe gab es in den letzten Tagen in Israel, der Konflikt zwischen dem Land und dem Islamischen Jihad spitzte sich zuletzt massiv zu. Plötzlich und unfreiwillig mittendrin: der FC Lugano.

Am Donnerstag steht das Rückspiel gegen Hapoel Be’er Sheva an.

Der FC Lugano will in die Conference League.

Der FC Lugano steht mit dem Rücken zur Wand. Nicht nur starteten die Tessiner alles andere als gut in die neue Super-League-Saison , auch verlor der Schweizer Cupsieger daheim das Hinspiel der Conference-League-Quali gegen Hapoel Be’er Sheva mit 0:2. Am Donnerstag findet das Rückspiel gegen den israelischen Club statt. Doch wo?

Denn im Heimatland des Vereins herrscht Krieg. So dauern die gegenseitigen Angriffe zwischen Israel und dem Islamischen Jihad an. Von mehreren Raketen getroffen wurde zuletzt auch die Stadt Be’er Sheva – also die Heimatstadt des Lugano-Gegners. Auch wenn am Sonntag ein Waffenstillstand vereinbart wurde, der bisweilen anhält, ist klar: Das europäische Quali-Spiel kann nicht im eigentlichen Stadion stattfinden. Zu gefährlich, zu riskant.