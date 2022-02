Im grossen Interview mit 20 Minuten spricht Nati-Star Xherdan Shaqiri über seinen Transfer nach Chicago, die Probleme in Lyon und die WM in Katar.

Xherdan Shaqiri im Exklusiv-Interview : «Will nicht wissen, was die Leute über einen China-Wechsel gesagt hätten»

Das erste Interview von Xherdan Shaqiri nach seinem Wechsel in die USA. Video: Lucas Werder

Darum gehts Xherdan Shaqiri freut sich auf die neue Herausforderung bei Chicago Fire.

Im exklusiven Interview mit 20 Minuten verrät der Nati-Star, was ihn zum Wechsel in die MLS bewogen hat.

Zudem spricht er über die Differenzen mit Lyon-Trainer Peter Bosz und möchte eine Entschuldigung von Sion-Präsident Christian Constantin.

Xherdan Shaqiri, Sie strahlen ja richtiggehend! Wie glücklich sind Sie über Ihren Wechsel nach Chicago?

Ich freue mich, hier zu sein und etwas Neues kennenlernen zu dürfen. Ich kann es kaum erwarten, dass es losgeht. Es ist etwas ganz anderes als in Europa mit der Stimmung und den Stadien hier in den USA.

Nehmen Sie uns mit. Wie kam der Wechsel zu Chicago in den vergangenen Wochen zustande?

Ich wollte weg aus Frankreich. Als das Angebot kam, habe ich lange überlegt. Die MLS hat mich immer interessiert und mit Sportchef Georg Heitz hatte ich in den vergangenen Jahren immer Kontakt. Am Ende wollte ich sportlich noch einmal etwas Neues erleben. Dies, solange ich noch in Top-Form bin und nicht erst mit 35 Jahren.

Trotzdem wechseln Sie aus einer Top-5-Liga in die amerikanische MLS, wo andere Stars ihre Karriere ausklingen lassen. Was sagen Sie ihren Kritikern?

Jeder darf seine Meinung äussern. Ich weiss, was ich in meiner Karriere bislang erlebt und geleistet habe. Da steckt vielleicht teilweise auch etwas Neid dahinter. Man wird es nie jedem recht machen können. Ich will mir gar nicht vorstellen, was geredet worden wäre, wenn ich nach Katar oder China gewechselt wäre.

Wäre Katar oder China denn auch eine Option für Sie?

Nein, überhaupt nicht. Dahingehend hab ich mir nie Gedanken gemacht. Ausser vielleicht ich hätte gar keine anderen Optionen mehr.

Gab es in diesem Winter noch andere Interessenten als Chicago?

Ja, es lagen einige Angebote auf dem Tisch. Chicago hat mich aber am meisten überzeugt.

Wie sieht es finanziell mit ihrem Wechsel aus?

Finanziell passt es für mich hier. Es war aber sicher nicht der ausschlaggebende Grund für den Wechsel.

Vergangene Woche waren Sie mit dem Team im Trainingslager in Texas. Seit zwei Tagen sind Sie nun hier in Chicago. Ihre ersten Eindrücke?

Es ist richtig kalt, wenn die Sonne nicht gerade scheint. Ich habe nicht gedacht, dass es hier noch kälter ist als in der Schweiz. Leider hatte ich noch keine Zeit, die Stadt zu erkunden. Ich bin sehr neugierig. Am Schluss bin ich aber nicht hier, um Ferien zu machen, sondern um zu arbeiten.

Waren Sie schon vorher einmal in den USA?

Ja, während der Ferien war ich schon einmal in New York und in Boston. Mir gefallen solche grossen Städte. Generell mag ich die USA sehr. Die Leute hier denken etwas grösser.

In Europa werden sie nach guten Leistungen gefeiert, nach weniger überzeugenden Auftritten hart kritisiert. In denn USA sind sie nun etwas weiter weg vom Fussball-Rampenlicht.

Ich habe nichts dagegen, wenn es hier etwas ruhiger um mich wird - egal, ob sportlich oder privat. So kann ich mich voll auf meine Leistungen im Club konzentrieren.

Chicago hat im Schnitt nur rund 10’000 Zuschauer im Stadion. Ungewohnt für Sie?

Es gibt auch Stadien, die mit 50’000 bis 60’000 Zuschauern gefüllt sind. Das ist doch immer so im Fussball: Wenn du erfolgreich bist und Spiele gewinnst, kommen die Fans. Ich möchte den Fussball in Chicago nach vorne bringen, damit auch hier in Zukunft mehr Zuschauer ins Stadion kommen.

Welche Ziele haben Sie sonst mit Chicago?

Ich will den Erfolg zurück nach Chicago bringen. Das grosse Ziel sind sicher die Playoffs. Am Ende spielt man aber vor allem Fussball, um Pokale zu gewinnen.

Welche Rolle haben Sie im Team?

Ich arbeite sehr gerne mit jungen Spielern – auf und auch neben dem Feld. Ich möchte, dass sie jeden Tag besser werden und will ihnen meine Erfahrung weitergeben.

In Chicago dürften Sie deutlich mehr Spiele bestreiten als in den vergangenen Jahren. Wie wichtig ist das im Hinblick auf die WM in Katar?

Murat Yakin möchte natürlich, dass ich fit bin und viele Spiele mache. Meine Rolle in der Nati wird sich durch meinen Wechsel nicht verändern. Ich durfte bis jetzt 100 Länderspiele bestreiten. Das macht mich sehr stolz und ich hoffe, dass noch viele dazukommen werden.



Nach nur einem halben Jahr haben Sie Lyon wieder verlassen. Wie blicken Sie auf die vergangenen Monate zurück?

Ich hab immerhin elf Spiele und fünf Scorerpunkte auf meinem Konto. Ganz so schlimm, wie alle meinen, war es dann schon nicht. Nur hatte ich zuletzt Probleme mit dem Trainer (Peter Bosz, Anm. d. Red.), es gab zu viele Meinungsverschiedenheiten zwischen ihm und mir. Darum wollte ich auch nicht mehr dort bleiben.

Shaqiri bei seiner Vorstellungs-Medienkonferenz im Interview mit 20 Minuten.

Was waren das für Meinungsverschiedenheiten?

Einige Dinge. Taktisch, aber auch menschlich gab es Differenzen.

In der MLS wird viel auf Kunstrasen gespielt. Bereitet Ihnen das mit Ihrer langen Verletzungshistorie etwas Sorgen?

Eigentlich überhaupt nicht. Ich kam eigentlich immer sehr gut mit Kunstrasen zurecht. Zudem sind diese hier in den USA qualitativ in einem sehr guten Zustand. Natürlich ist es aber schon etwas anderes als die Naturrasen-Plätze in England, wo jeder einem Golfplatz ähnelt.

Am Sonntag beginnt die neue MLS-Saison. Können Sie das Niveau der Liga vor ihrem ersten Spiel bereits einigermassen einschätzen?

Schwierig, ich habe auch erst einige wenige Trainingseinheiten mit dem Team in den Beinen. Es sind einige neue Spieler gekommen, auch aus der Bundesliga. Das Niveau wird schon nicht so schlecht sein, wie alle meinen.

Christian Constantin erzählte Anfang Februar, kurz vor ihrem Wechsel nach Chicago, gegenüber «Rhône FM», Sie seien beim FC Sion ein Thema gewesen. Was ist da dran?

Ich weiss nicht, woher das kommt. Ich habe noch nie mit Christian Constantin gesprochen. Dafür erwarte ich eigentlich noch eine Entschuldigung von ihm (lacht).

Statt Sion könnten Sie aber ja vielleicht demnächst für Lugano auflaufen, den Partner-Club von Chicago.

Natürlich weiss ich, dass beide Clubs den gleichen Besitzer haben. Lugano ist ein spannendes Projekt, Georg und sein Team machen dort einen guten Job. Jetzt bin ich aber erst einmal hier in Chicago. In ein paar Jahren können wir ja vielleicht nochmals über Lugano reden.