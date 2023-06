Aufstand: Was will Prigoschin – etwa Putin stürzen? 

Was läuft da gerade – will Prigoschin etwa Wladimir Putin stürzen?

Die Vorgeschichte

Prigoschins Fehde mit der Militärführung reicht schon Jahre zurück. Während der Kämpfe um Bachmut, die von seinen Söldnern angeführt wurden, ist sie an die Öffentlichkeit gedrungen und hat den Mann, der wegen seiner lukrativen Catering-Verträge mit dem Kreml als «Putins Koch» bezeichnet wird, in den Vordergrund der russischen Politik gerückt.

Kein Angriff gegen Putin selbst

Die Bemerkung löste einen Aufschrei in den sozialen Medien aus. Prigoschin sagte später, er habe General Gerasimow gemeint. «Prigoschin segelt jetzt viel näher am Wind als je zuvor», so Nigel Gould-Davies, Senior Fellow für Russland und Eurasien am International Institute for Strategic Studies.