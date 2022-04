Sergei Lawrow : Will Russland den dritten Weltkrieg?

Aussenminister Sergei Lawrow sprach im russischen Staats-TV vom dritten Weltkrieg und warnte vor der Gefahr eines Atomkrieges. Was steckt dahinter? Mauro Mantovani von der Militärakademie an der ETH Zürich schätzt ein.

Lawrow sagte am Dienstag bei einem Treffen mit UN-Generalsekretär António Guterres in Moskau, wenn die westlichen Waffenlieferungen weitergingen, werde es bei Verhandlungen kaum ein Ergebnis geben können.

Mauro Mantovani von der Militärakademie an der ETH Zürich analysiert Lawrows Kernaussagen – und zur Frage, ob sich die Schweizer Neutralität mit Waffenlieferungen an die Ukraine verträgt.

Der Spitzendiplomat machte deutlich, dass Russland die Waffenlieferungen der Nato an die Ukraine als legitime Angriffsziele betrachte. «Wenn die Nato über einen Stellvertreter de facto in einen Krieg mit Russland tritt und diesen Stellvertreter bewaffnet, dann tut man im Krieg, was man im Krieg tun muss», so Lawrow.