Experten warnen : Will Russland die Nord-Stream-Pipeline für Spionage im Westen nutzen?

Angesichts der Ukraine-Krise erfährt ein alter Verdacht neuen Auftrieb: Experten halten es für möglich, dass Russland die Gaspipeline Nord Stream 2 für militärische Zwecke nutzt.

Der Bau der umstrittenen Pipeline Nord Stream 2 , die Erdgas aus Russland nach Deutschland fliessen lassen soll, ist weit fortgeschritten. Noch 2022 könnte sie in Betrieb genommen werden. Zuvor gilt es allerdings noch einige Hürden zu nehmen: So muss die Leitung etwa noch durch die deutsche Bundesnetzagentur zertifiziert werden und die Betreiberfirma in einer Rechtsform nach deutschem Recht organisiert sein. Dem will die Nord Stream 2 AG mit Sitz in Zug mit der Gründung einer deutschen Tochterfirma entsprechen. Erst danach kann das Verfahren fortgesetzt werden.

Zuvor hatte der grüne Aussenpolitiker Omid Nouripor Geheimdienstler auf das brisante Thema aufmerksam gemacht. In der «Frankfurter Allgemeinen» hatte er auf Berichte verwiesen, wonach auf der vom russischen Energieriesen Gazprom erstellten Schwarzmeerpipeline Turkstream von Südrussland in die Türkei Spionagetechnologie montiert worden sei. «Bei Nord Stream wäre das eine Frage der Sicherheit Deutschlands», mahnt der Politiker.

Sonare und Mikrofone an der Pipeline

Technisch wäre die Nutzung der Pipeline für Spionagezwecke keine Hexerei: Neben den für den Betrieb der Pipeline notwendigen Sensoren für Gasdruck und allfällige Lecks könnten an den Begleitkabeln der Pipeline diskret auch Sonare, Mikrofone und Magnetometer montiert werden, die militärisch relevante Daten –etwa von in der Ostsee verkehrenden U-Booten – sammeln könnten. Laut Krause könnte so der gesamte militärische Schiffsverkehr der Nato in der Ostsee verfolgt werden. Weil die Pipeline am Meeresgrund wichtige Unterseekabel kreuzt, bestehe zudem die Gefahr, dass die Datenströme in diesen manipuliert oder gestoppt werden könnten.