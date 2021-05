«Best Shape of My Life» : Will Smith dokumentiert auf Youtube, wie er seinen Corona-Speck bekämpft

Will Smith fühlt sich nicht mehr fit und will seinen Körper in die beste Form seines Lebens bringen. Dafür wird der Schauspieler noch dieses Jahr eine Youtube-Doku starten.

1 / 2 Der Schauspieler Will Smith hat während Corona etwas zugenommen… Will Smith/Instagram …und will nun seinen Kampf gegen die Pfunde auf Youtube dokumentieren. DPA/Jörg Carstensen

Darum gehts «Best Shape of My Life» – so heisst eine neue Youtube-Dokumentation von Will Smith.

In dieser will der Schauspieler seinen Kampf gegen die Corona-Pfunde dokumentieren.

Die Serie soll noch dieses Jahr starten.

Will Smith will sich wieder in Form bringen und sein Training mit Videos dokumentieren. Er plant dafür eine sechsteilige Dokumentation auf Youtube, die seine Firma «Westbrook Media» produzieren soll. Sie trägt den provisorischen Titel «Best Shape of My Life» und soll noch dieses Jahr starten.

Smith hat auf Youtube 9,29 Millionen Abonnentinnen und Abonnenten. Er wolle seinen Körper in «die beste Form seines Lebens» bringen und auf dem Weg dahin seinen Groove zurückgewinnen, heisst es in der Beschreibung der Serie. In der Doku sollen auch Profi-Athleten und Wissenschaftler zu Wort kommen.

Der Schauspieler präsentierte seine untrainierte Corona-Figur auf Instagram und schrieb dazu: «Ich bin in der schlechtesten Form meines Lebens». In einem weiteren Beitrag sagte der 52-Jährige: «Ich liebe diesen Körper, aber ich möchte mich besser fühlen.» Sein Körper habe ihn durch die ganze Pandemie und durch unzählige Streifzüge in der Speisekammer getragen, so Smith.

My 20 Minuten Als Mitglied wirst du Teil der 20-Minuten-Community und profitierst täglich von tollen Benefits und exklusiven Wettbewerben!