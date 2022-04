Neuer Trend : Will Smith’ Oscar-Ohrfeige geht jetzt bei vielen für immer unter die Haut

Bei Chris Rock brannte die Ohrfeige von Will Smith auf der Haut, andere möchten sie ihr Leben lang darunter: Mehrere Tätowierer weltweit haben die «Flättere» auf Kundenwunsch bereits gestochen.

Dieser Moment ist bereits legendär: Will Smith haut Chris Rock wegen eines Scherzes über seine Frau an dne Academy Awards eine runter.

Auch in New Jersey geht nun ein Mann mit der Ohrfeige auf dem Körper durchs Leben: Tätowierer Oscar Aguilar teilte ein Video mit dem fertigen Kunstwerk auf seinem Instagram-Account. Und selbst in Italien ist die Szene unvergessen. Ein Kunde von Tätowierer Giovanni Braccodieta liess sich das Sujet in voller Farbenpracht aus Bein stechen, wie sein Insta-Account zeigt.