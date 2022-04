Will Smith taucht nach Oscar-Eklat bei einem Scheich in Dubai unter

Nach Oscar-Eklat : Will Smith taucht bei Scheich in Dubai unter

Bei der Oscar-Verleihung wurde das Image des Publikumslieblings stark angekratzt. Nun wurde er von einem Scheich nach Dubai eingeflogen, zur Erholung.

Backpfeife vor Millionenpublikum: Will Smith schlägt Moderator Chris Rock an der Oscarverleihung.

Nach Will Smiths Ohrfeige für Chris Rock (57) und dem damit verbundenen Austritt aus der Academy braucht der Star nun offenbar eine Auszeit. Gut, dass ihm sein langjähriger Freund Scheich Hamdan bin Muhammad bin Raschid Al Maktum da behilflich ist. Bei ihm in Dubai soll der 53-Jährige laut « Showbiz411 » jetzt nämlich Ferien machen.

Langjährige Freunde

In Dubai hat Will Smith schon viel Zeit mit seinem Scheich-Freund verbracht. Vergangenen Jahres drehte er in dessen Fitnessraum unter anderem auch für seinen Dokumentarfilm «The Best Shape of My Life». Unklar ist, ob ihn auch seine Frau, Jada Pinkett Smith (50), begleitet hat.