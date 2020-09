Will Smith vermietet die «Fresh Prince of Bel Air»-Villa

Die Besucher bekommen Zugang zu dem Flügel, in dem Will Smith in der Serie gewohnt hat – darunter auch sein Schlafzimmer.

Kommt dir dieses Haus bekannt vor? Dann bist du Wohl Millennial: Es ist die Villa aus «Der Prinz von Bel-Air», in der Will Smith in der bekannten TV-Serie gewohnt hat.

Will Smith hat am Sonntag auf seinem Instagram-Account verkündet, dass die Villa aus der Erfolgsshow «Der Prinz von Bel-Air» auf Airbnb gemietet werden kann . Es gibt fünf verfügbare Daten im Oktober und die Übernachtung kostet nur 30 Dollar.

An diesen Daten haben die Gäste Zugang zu dem Flügel des Hauses, in dem auch Will Smiths Charakter in der Serie lebte. Dazu kommt der Pool mit Lounge und ein Esszimmer. Ausserdem gibt es Zugang zu Wills Garderobe und eine virtuelle Begrüssung von DJ Jazzy Jeff.