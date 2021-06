Im Herbst veröffentlicht Will Smith seine Memoiren

Getty Images via AFP

In «Will» hat der 52-Jährige seine Memoiren niedergeschrieben.

Schauspieler Will Smith (52) wird im November sein erstes Buch veröffentlichen.

Das Werk wurde in Zusammenarbeit mit dem Selbsthilfebuch-Autor Mark Manson (37) geschrieben.

Will Smith veröffentlicht sein erstes Buch.

Gerade erst hat Will Smith uns noch inspiriert, den Corona-Speck loszuwerden , nun gibt der Schauspieler die Veröffentlichung seiner Memoiren bekannt. Das Buch mit dem Titel «Will» wird seine erste Publikation. Darin erzählt der 52-Jährige seine ganz persönliche Geschichte. Unter anderem erfahren die Leserinnen und Leser, wie er von einem «ängstlichen Kind» zum Rap- und Filmstar wurde. Die freudigen News teilte er am Sonntag mit seinen Followerinnen und Followern auf Instagram.

In seinem Post hält der Schauspieler das Werk stolz in die Kamera und freut sich: «Mein erstes Buch überhaupt!» Und weiter: «Ich habe zwei Jahre daran gearbeitet». Zusammen mit dem Bestseller-Autor Mark Manson (37) sei das Buch realisiert worden. Manson ist unter anderem für das Werk «Die subtile Kunst des darauf Scheissens» bekannt.

Eine Reise der Selbsterkenntnis

Will Smith möchte mit «Will» auch anderen Menschen helfen: «Diese Memoiren sind das Produkt einer tiefgreifenden Reise der Selbsterkenntnis, einer Abrechnung mit allem, was der eigene Wille einem bringen kann, und allem, was er zurücklassen kann», wird auf der offiziellen Website zum Buch erläutert. Die materielle Welt zu lenken, sei gemäss Smith einfach, wenn man erst mal seinen eigenen Geist erobert habe, davon sei er überzeugt.