Folgen nach Ohrfeige : Will Smith wird von Oscar-Verleihungen ausgeschlossen

Nach dem Ohrfeigen-Eklat um Will Smith bei den 94. Academy Awards darf der «King Richard»-Schauspieler nun nicht mehr an Oscar-Verleihungen und anderen Academy-Events teilnehmen. Dieser Ausschluss soll für zehn Jahre gelten.

Konsequenzen für das gewalttätige Verhalten von Will Smith: Am 8. April 2022 hat die Akademie entschieden, den US-Schauspieler von den Oscar-Verleihungen auszuschliessen.

Hollywood-Star Will Smith wird nach dem Ohrfeigen-Eklat bei der diesjährigen Oscar-Gala für zehn Jahre von allen Oscar-Zeremonien ausgeschlossen. Der Schauspieler wird in der Zeit auch keine andere Veranstaltung der Academy of Motion Picture Arts and Sciences besuchen dürfen, wie die Akademie-Führung am Freitag in Los Angeles mitteilte.