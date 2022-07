Chiara Ferragnis Mann: «Will so lange leben, dass sich meine Kinder an mich erinnern» – Fedez über seinen Krebs

Der Rapper Fedez möchte in den nächsten zehn Jahren noch ein weiteres Kind mit seiner Frau Chiara Ferragni (35).

Das Leben des italienischen Rappers Fedez hing am seidenen Faden. Im März offenbarte der Ehemann von Super-Influencerin Chiara Ferragni (35) auf Instagram, dass er «einen seltenen neuroendokrinen Tumor in der Bauchspeicheldrüse» hat. Nur kurz nach der Krebsdiagnose wurde der 32-Jährige operiert. Erstmals sprach er in einem Interview mit «Vanity Fair» über die bangen Stunden vor und nach dem Eingriff, die stetige Angst vor dem Tod und die Zukunft mit seinen Liebsten.