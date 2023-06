Amandine ist der wohl jüngste Uhrenfan der Schweiz

Für viele sind Uhren erst als Erwachsene ein Thema, nicht so für Amandine: Die 12-jährige Genferin liebt Zeitmesser schon seit sie ganz klein ist.

Während viele Kinder davon träumen, Astronautin, Influencerin oder Fussballerin zu werden, lautet der Traumjob von Amandine: Uhrendesignerin. Das Herz der 12-Jährigen schlägt für Zeitmesser. Über 4000 Menschen folgen Amandine auf Instagram. Auf der Plattform teilt die Genferin ihre Liebe zu Hype-Uhren wie der Moonswatch aber auch zu Luxusuhren des Schweizer Hauses Vacheron Constantin.

Schon seit Amandine fünf Jahre alt ist, gehören Uhren zu ihrer Leidenschaft. Für das Portal Swiss Watch Passport führt Amandine selbst Interviews mit den grossen Namen aus der Branche, wie François-Henry Bennahmias dem CEO der Schweizer Luxusuhrenmarke Audemars Piguet.

Für ihre Liebe zum Zeitmesser wurde die Schülerin bereits selbst interviewt, zum Beispiel von der «New York Times».

20 Minuten Lifestyle hat mit Amandine über ihre Liebe zu Uhren gesprochen. Im Gespräch verrät Amandine, was sie an der Uhrenwelt am meisten überrascht hat und wie die Uhr aussieht, die sie als erstes selbst entwerfen würde.

Amandine, schon seit du klein bist, begeistern dich Uhren. Was gefällt dir an ihnen besonders?

Das grosse Know-how, das schon seit so vielen Jahren dahintersteckt. Auch dass man alles an ihrem Design verändern kann, finde ich toll. Ich liebe es, dass Uhren so vielseitig sind.

Welches ist deine absolut liebste Uhr, die du zu Hause hast?

Mit der Uhr meines Grossvaters habe ich eine grosse emotionale Verbindung. Es ist eine Rolex Oyster, die ich mit einem violetten Armband trage. Und sonst mag ich die Moonwatch Mission To Uranus sehr gerne.

Und welches ist die Uhr, die du am häufigsten trägst?

Ich kombiniere meine Uhren mit meiner Kleidung. Darum kommt es darauf an, was ich gerade trage. Aktuell ist es wohl doch die Moonswatch Mission To Uranus.

Wenn du unendlich viel Geld zur Verfügung hättest, welche Uhr würdest du dir dann kaufen?

Die Serpenti Tubogas mit Diamanten und die Octo Finissimo von Bulgari in der Sketch Edition. Das sind wirklich die Uhren meiner Träume. Aber ich will selbst einmal Uhren designen, statt sie «nur» zu kaufen.

Warum genau diese Uhren?

Die Tubogas ist die erste Uhr, die ich jemals anprobiert habe. Und die Octo Finissimo Sketch ist eine Uhr, die mein Vater auch besonders liebt.

Was fällt dir an einer Uhr als erstes auf?

Sie muss etwas haben, das mich berührt oder in mir sofort ein Bild auslöst. Ich habe heute zum Beispiel eine Royal Oak von Audemars Piguet gesehen. Zu dieser Uhr habe ich mir sofort eine junge Frau in einem Kleid vorgestellt und ich dachte mir, dass das grossartig aussehen würde.

Du hast schon viele Einblicke in die Uhrenbranche erhalten. Was ist das Wichtigste, was du dabei gelernt hast?

Eine Uhr muss nicht nur hübsch sein. Auch die Leute, die dahinterstehen, müssen freundlich sein. Mir ist bisher so viel Herzlichkeit von den Menschen in der Uhrenindustrie entgegengekommen und das ist wirklich sehr schön.

Dein Traumberuf ist Uhrendesignerin bei Bulgari: Wie sieht die Uhr aus, die du als erstes entwerfen würdest?

Das wäre eine rechteckige Uhr mit einem grünen Saphirzifferblatt mit viel Perlmuttglanzschimmer. Und eine Lunette mit grünen Diamanten. Das würde perfekt zu Bulgari passen!

Was machst du am liebsten, wenn du dich gerade nicht mit Uhren beschäftigst?