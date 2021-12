Zürich – «Will Vorurteile abbauen» – Orthodoxer Jude (26) kandidiert für Gemeinderat

Aufgewachsen ist Jehuda Spielman mit zwölf Geschwistern in einer orthodox-jüdischen Familie im Zürcher Quartier Wiedikon. Dort wohnt der 26-Jährige noch heute. Das Motto des Vaters eines zweijährigen Sohnes: «Leben und leben lassen.» Mit seiner Kandidatur will er die Leute dazu bewegen, aufeinander zuzugehen. «Ich will aber auch Vorurteile abbauen. Denn ein Grossteil der jüdischen Community ist sehr gut integriert, geht einem Job nach und führt ein Leben wie jeder andere Schweizer auch», sagt Spielman.

Seine Erfahrung aber zeige, dass viele orthodoxe Juden den Eindruck haben, sie seien am politischen Prozess fehl am Platz. «Auf der anderen Seite trauen sich Politiker häufig nicht, auf orthodoxe Juden zuzugehen. Es gilt Missverständnisse und Unbehagen auszuräumen», sagt Spielmann. «Wenn meine Kandidatur mehr jüdische Personen dazu bewegen kann, wählen zu gehen, dann habe ich etwas Positives für die Integration getan.»

Auf seine Kandidatur habe er bisher positives Feedback erhalten. «Eine Holocaust-Überlebende rief mich aus dem Altersheim an, und sagte, wie froh sie sei, dass eine junge jüdische Person sich engagiere und zu einer Kandidatur bereit sei.» Der 26-Jährige ist nicht der erste orthodoxe Jude, der für ein öffentliches Amt in der Schweiz kandidiert. «Sollte ich gewählt werden, wäre ich aktuell aber der einzige orthodox-jüdische Politiker in einem Parlament in der Schweiz», sagt Spielman.